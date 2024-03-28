Організував незаконні будівельні роботи на території парку «Голосіївський»: у Києві судитимуть чоловіка

Експертиза нарахувала збитки у сумі 132 тис. грн.

Фото: golos.kyivzelenbud.com

У Києві судитимуть чоловіка, що організував незаконні будівельні роботи на території Національного природного парку «Голосіївський». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно киянина за фактом пошкодження об’єкту природно-заповідного фонду (за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 252 КК України).

Встановлено, що у березні 2023 року обвинувачений організував на території Національного природного парку «Голосіївський» підготовчі будівельні роботи, в результаті чого було пошкоджено землі лісового фонду.

Експертиза нарахувала збитки у сумі 132 тис. грн. Подальші будівельні були вчасно викриті та зупинені представниками Національного парку та поліції.

Також встановлено, що організатор будівництва увів в оману фактичного виконавця робіт, а саме водія автогрейдера, а також керівництво одного з комунальних підприємств Києва, що виділило спецтехніку. Їм повідомили про те, що землі, на якій необхідно провести роботи, це територія гаражного кооперативу, а він є головою цього кооперативу.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

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