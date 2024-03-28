Организовал незаконные строительные работы на территории парка «Голосеевский»: в Киеве будут судить мужчину

Экспертиза насчитала ущерб в сумме 132 тыс. грн.

Фото: golos.kyivzelenbud.com

В Киеве будут судить мужчину, организовавшего незаконные строительные работы на территории Национального природного парка «Голосеевский». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении киевлянина по факту повреждения объекта природно-заповедного фонда (по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 252 УК Украины).

Установлено, что в марте 2023 года обвиняемый организовал на территории Национального природного парка «Голосеевский» подготовительные строительные работы, в результате чего были повреждены земли лесного фонда.

Экспертиза насчитала ущерб в сумме 132 тыс. грн. Последующие строительные были вовремя разоблачены и остановлены представителями Национального парка и полиции.

Также установлено, что организатор строительства ввел в заблуждение фактического производителя работ, а именно водителя автогрейдера, а также руководство одного из коммунальных предприятий Киева, которое выделило спецтехнику. Им сообщили о том, что земли, на которой необходимо провести работы, это территория гаражного кооператива, а он является главой кооператива.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

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