Практика судов
  1. В Украине

Организовал незаконные строительные работы на территории парка «Голосеевский»: в Киеве будут судить мужчину

13:29, 28 марта 2024
Экспертиза насчитала ущерб в сумме 132 тыс. грн.
Организовал незаконные строительные работы на территории парка «Голосеевский»: в Киеве будут судить мужчину
Фото: golos.kyivzelenbud.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить мужчину, организовавшего незаконные строительные работы на территории Национального природного парка «Голосеевский». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении киевлянина по факту повреждения объекта природно-заповедного фонда (по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 252 УК Украины).

Установлено, что в марте 2023 года обвиняемый организовал на территории Национального природного парка «Голосеевский» подготовительные строительные работы, в результате чего были повреждены земли лесного фонда.

Экспертиза насчитала ущерб в сумме 132 тыс. грн. Последующие строительные были вовремя разоблачены и остановлены представителями Национального парка и полиции.

Также установлено, что организатор строительства ввел в заблуждение фактического производителя работ, а именно водителя автогрейдера, а также руководство одного из коммунальных предприятий Киева, которое выделило спецтехнику. Им сообщили о том, что земли, на которой необходимо провести работы, это территория гаражного кооператива, а он является главой кооператива.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, чем буллинг учеников со стороны педагога отличается от ссоры или конфликта

Сами по себе заявления родителей без доказательств действий педагога в отношении учащихся не свидетельствуют о буллинге и аморальности проступка, который является основанием для увольнения – Верховный Суд.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Ранее законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа отправили на повторное второе чтение

Определение следственного судьи о возвращении жалобы на уведомление о подозрении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Апелляционный суд отказал защитнику в открытии апелляционного производства по жалобе на решение следственного судьи, вернувшего жалобу на уведомление о подозрении

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді