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Які освітні документи не підтягуються у Дії: їх є три

12:26, 29 березня 2024
Українцям назвали список документів, які не підтягуються у додатку Дія.
Які освітні документи не підтягуються у Дії: їх є три
Фото: zmina.info
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Дії зʼявились документи про освіту — атестат, свідоцтво та диплом. Додавати документи вручну не потрібно — вони підтягнуться в Дію автоматично, якщо інформація про освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Проте не всі документи підтягуються у Дії.

На Facebook-сторінці Дії оприлюднили список документів, які додаток не підтягує:

дипломи про перепідготовку молодших спеціалістів, видані раніше 2016 року

документи випускників військових закладі вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

дипломи докторів філософії та докторів мистецтва, виданих до 2022 року

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