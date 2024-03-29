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Какие документы об образовании не подтягиваются в Дії: их три

12:26, 29 марта 2024
Украинцам назвали список документов, которые не подтягиваются в приложении Дія.
Какие документы об образовании не подтягиваются в Дії: их три
Фото: zmina.info
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Дії появились документы об образовании — аттестат, свидетельство и диплом. Добавлять документы вручную не нужно — они подтянутся в Дії автоматически, если информация о образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Однако не все документы подтягиваются в Дії.

На Facebook-странице Дії обнародовали список документов, которые приложение не подтягивает:

дипломы о переподготовке младших специалистов, изданные ранее 2016 года

документы выпускников военных учреждении высшего образования и военных учебных подразделений высшего образования

дипломы докторов философии и докторов искусства, изданных до 2022 года.

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