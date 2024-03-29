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Когда завершится рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, – рассказали в Комитете по нацбезопасности

12:19, 29 марта 2024
Комитет Верховной Рады должен завершить рассмотрение более 4 тысяч поправок к закону о мобилизации.
Когда завершится рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, – рассказали в Комитете по нацбезопасности
Источник фото: 24tv.ua
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В пятницу, 29 марта Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершит рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз отметила, что депутаты отклонили нормы, предусматривающие ограничение предоставления консульских услуг без предъявления военно-учетных документов.

"Ключевой правкой, которую удалось исключить, стала норма об ограничении предоставления консульских услуг без предъявления военно-учетных документов", - заявила Фриз после заседания 28 марта.

По ее словам, ожидается, что сегодня комитет завершит рассмотрение более 4 тысяч правок к законопроекту во время второго чтения.

Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", у военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации.

Также Закон о мобилизации предусматривает замену 330 тысяч военных, которые находятся на фронте.

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