Коли завершиться розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, – розповіли у Комітеті з нацбезпеки

Комітет Верховної Ради має завершити розгляд понад 4 тисяч правок до закону про мобілізацію.

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У п’ятницю, 29 березня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз зауважила, що депутати відхилили норми, що передбачали обмеження надання консульських послуг без пред'явлення військово-облікових документів.

«Ключовою правкою, яку вдалось виключити, стала норма про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів», - заявила Фріз після засідання 28 березня.

За її словами, очікується, що сьогодні комітет завершить розгляд понад 4 тисяч правок до законопроєкту під час другого читання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію.

Також Закон про мобілізацію передбачає заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті.

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