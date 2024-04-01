В Силах оборони півдня розповіли, чому рф рідше використовує ракети «Калібр»

Окупанти намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет, зазначила Наталія Гуменюк.

Російські окупанти стали менше використовувати ракети "Калібр" для атаки по Україні через складнощі з логістикою. Окупанти намагаються замінити їх ефективнішими типами ракет. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Швидше за все тут комплекс причин, дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами", оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - зазначила Гуменюк.

За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів.

Саме тому, за словами Гуменюк, загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни накопичували ракети типу "Калібр", і тепер вони абсолютно готові до застосування.

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