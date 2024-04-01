В Силах обороны юга рассказали, почему рф реже использует ракеты «Калибр»

Оккупанты пытаются заменить их более эффективными типами ракет, отметила Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр" для атаки по Украине из-за сложностей с логистикой. Они пытаются заменить их более эффективными типами ракет. Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего здесь комплекс причин, действительно. Для россиян сейчас проблематично и доставлять ракеты, и обслуживать выпускаемые "Калибры" ракетные установки и перезагружаться "Калибрами", поскольку вся эта логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах", - отметила Гуменюк.

По словам спикера, на сегодняшний день российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма. Каждая такая попытка связана с повышенной угрозой атак надводных дронов.

Поэтому, по словам Гуменюк, захватчики активно укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне накапливали ракеты типа "Калибр", и теперь они полностью готовы к применению.

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