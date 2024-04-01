Практика судов
  1. В Украине

В Силах обороны юга рассказали, почему рф реже использует ракеты «Калибр»

16:20, 1 апреля 2024
Оккупанты пытаются заменить их более эффективными типами ракет, отметила Наталья Гуменюк.
В Силах обороны юга рассказали, почему рф реже использует ракеты «Калибр»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр" для атаки по Украине из-за сложностей с логистикой. Они пытаются заменить их более эффективными типами ракет. Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего здесь комплекс причин, действительно. Для россиян сейчас проблематично и доставлять ракеты, и обслуживать выпускаемые "Калибры" ракетные установки и перезагружаться "Калибрами", поскольку вся эта логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах", - отметила Гуменюк. 

По словам спикера, на сегодняшний день российским ракетоносителям сложно добираться до временно оккупированного Крыма. Каждая такая попытка связана с повышенной угрозой атак надводных дронов.

Поэтому, по словам Гуменюк, захватчики активно укрепляют свой пункт базирования в Новороссийске дополнительными боновыми заграждениями.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне накапливали ракеты типа "Калибр", и теперь они полностью готовы к применению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Работник аппарата суда предложил судье «обсудить» дело, но судья заподозрила провокацию

Неприятный инцидент зафиксирован в Харьковской области.

Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Кабмин утвердил Порядок официального перевода международных договоров с международными финансовыми организациями на украинский язык

Министерство или другой центральный орган исполнительной власти, ответственный за заключение двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, осуществляет предварительный перевод текста и направляет в МИД.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва