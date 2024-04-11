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Як учасники НМТ-2024 можуть перевірити стан обробки документів

07:47, 11 квітня 2024
Після надсилання документів на оброблення треба заходити до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення.
Як учасники НМТ-2024 можуть перевірити стан обробки документів
Фото: protedu.org
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В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як учасникам тестування перевірити стан оброблення реєстраційних документів та до якого числа можна внести зміни.

Так, в УЦОЯО зазначили, що за результатами оброблення реєстраційних документів понад 6000 вступників отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів і не усунули недоліків.

«Здебільшого причинами надсилання такого штибу повідомлень є завантаження скриншота електронної копії документа в мобільному застосунку «Дія» замість сканкопії або фотокопії документа, що посвідчує особу, або завантаження копії документа, що підтверджує інформацію про освіту, що не відповідає вимогам», – йдеться у повідомленні.

Учасники НМТ можуть виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти. Це потрібно зробити якнайшвидше, але не пізніше 15 квітня.

В Центрі додали, що після надсилання документів на оброблення треба заходити до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення.

У випадку, якщо вступник не усуне недоліків, на які за результатами оброблення вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

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