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В качестве участников НМТ-2024 могут проверить состояние обработки документов

07:47, 11 апреля 2024
После отправки документов на обработку нужно заходить в персональный кабинет, чтобы не пропустить важное сообщение.
В качестве участников НМТ-2024 могут проверить состояние обработки документов
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В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как участникам тестирования проверить состояние обработки регистрационных документов и в какое число можно внести изменения.

Так, в УЦОКО отметили, что по результатам обработки регистрационных документов более 6000 поступающих получили от региональных центров оценки качества образования в персональных кабинетах уведомление о необходимости доработки предоставленной ими информации и/или копий документов и не устранили недостатков.

«В основном причинами отправки такого рода сообщений является загрузка скриншота электронной копии документа в мобильном приложении «Действие» вместо сканкопии или фотокопии документа, удостоверяющего личность, или загрузки копии документа, подтверждающего информацию об образовании, не отвечающей требованиям», – говорится в сообщении.

Участники НМТ могут исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценки качества образования. Это нужно сделать как можно быстрее, но не позже 15 апреля.

В Центре добавили, что после отправки документов на обработку нужно заходить в персональный кабинет, чтобы не пропустить важное сообщение.

В случае, если поступающий не устранит недостатки, на которые по результатам обработки указал региональный центр оценивания качества образования, ему будет отказано в регистрации для участия в НМТ.

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