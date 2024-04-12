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У Карпатах чоловік, який був налаштований перетнути кордон, попрохав ДПСУ про порятунок

23:48, 12 квітня 2024
Чоловік розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією, а зараз відчуває слабкість і через знесилення не може пересуватись.
У Карпатах чоловік, який був налаштований перетнути кордон, попрохав ДПСУ про порятунок
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Прикордонники врятували чоловіка, який три дні провів у горах. Як розповіли у ДПСУ, близько 21-ї години на телефон «Довіри» надійшов дзвінок від 23-річного чоловіка. Він повідомив, що перебуває у горах на території Чернівецької області та потребує допомоги. Він розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією, а зараз відчуває слабкість і через знесилення не може пересуватись. Його подорож Карпатами триває майже три доби, а запас харчів та води вичерпано.

Під час розмови оператору вдалося встановити орієнтовне місце знаходження чоловіка та викликати на допомогу пошукову групу.

Менш ніж за годину охоронці кордону відшукали «мандрівника» за допомогою БпЛА, допомогли дістатися до підрозділу та викликали швидку допомогу. Знесиленого чоловіка напоїли чаєм, а після медичного огляду нагодували та надали можливість відпочити.

Як ми писали раніше, нещодавно охоронці кордону врятували 42-річного чоловіка, який блукав у горах 6 діб. П’ять ночей чоловік спав просто неба, неодноразово чув диких звірів, а в один із днів натрапив на рись.

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