В Карпатах мужчина, который был настроен пересечь границу, попросил ГПСУ о спасении

Мужчина рассказал, что планировал незаконно пересечь границу с Румынией, а сейчас чувствует слабость и из-за упадка сил не может передвигаться.

Пограничники спасли мужчину, который три дня провел в горах. Как рассказали в ГПСУ, около 21 часов на телефон «Доверия» поступил звонок от 23-летнего мужчины. Он сообщил, что находится в горах на территории Черновицкой области и нуждается в помощи. Он рассказал, что планировал незаконно пересечь границу с Румынией, а сейчас чувствует слабость и из-за упадка сил не может передвигаться. Его путешествие по Карпатам длится почти трое суток, а запас продовольствия и воды исчерпан.

Во время разговора оператору удалось установить ориентировочное местонахождение мужчины и вызвать на помощь поисковую группу.

Менее чем через час охранники границы отыскали «путешественника» с помощью БПЛА, помогли добраться до подразделения и вызвали скорую помощь. Обессиленного мужчину напоили чаем, а после медицинского осмотра накормили и предоставили возможность отдохнуть.

Как мы писали ранее, недавно охранники границы спасли 42-летнего мужчину, который бродил в горах 6 суток. Пять ночей мужчина спал под открытым небом, неоднократно слышал диких зверей, а в один из дней наткнулся на рысь.

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