Буданов повідомив, коли росія розпочне масштабний наступ

За словами Кирила Буданова, ЗСУ готуються його відбити, але без західної допомоги буде «катастрофічно тяжко».

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ворог розпочне наступ наприкінці травня - на початку червня. Про це він сказав в інтерв’ю daserste.de.

За його словами, ЗСУ готуються його відбити, але без західної допомоги буде «катастрофічно тяжко».

«Російські війська почнуть наступ наприкінці травня - на початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося. І подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно тяжко. І те, за умови, що вона, по-перше, надійде у достатній кількості, і друге – йтиме далі», - сказав Буданов.

Раніше ми писали, що Кирило Буданов прогнозує посилення російського наступу на початку літа.

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