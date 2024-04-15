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Буданов повідомив, коли росія розпочне масштабний наступ

17:59, 15 квітня 2024
За словами Кирила Буданова, ЗСУ готуються його відбити, але без західної допомоги буде «катастрофічно тяжко».
Буданов повідомив, коли росія розпочне масштабний наступ
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ворог розпочне наступ наприкінці травня - на початку червня. Про це він сказав в інтерв’ю daserste.de.

За його словами, ЗСУ готуються його відбити, але без західної допомоги буде «катастрофічно тяжко».

«Російські війська почнуть наступ наприкінці травня - на початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося. І подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно тяжко. І те, за умови, що вона, по-перше, надійде у достатній кількості, і друге – йтиме далі», - сказав Буданов.

Раніше ми писали, що Кирило Буданов прогнозує посилення російського наступу на початку літа.

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