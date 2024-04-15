Буданов сообщил, когда россия начнет масштабное наступление

По словам Кирилла Буданова, ВСУ готовятся его отбить, но без западной помощи будет «катастрофически тяжело».

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что враг начнет наступление в конце мая - в начале июня. Об этом он сказал в интервью daserste.de.

По его словам, ВСУ готовятся его отбить, но без западной помощи будет «катастрофически тяжело».

«Российские войска начнут наступление в конце мая – начале июня. Я думаю, что к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как дальше пойдет. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то при условии, что она, во-первых, поступит в достаточном количестве, и второе – пойдет дальше», - сказал Буданов.

Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов прогнозирует усиление российского наступления в начале лета.

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