В каком размере выплачивают единовременную помощь пострадавшему от несчастного случая на производстве

Если страховой случай наступил после 1 апреля 2024 года и потеря трудоспособности составляет 100%, размер выплаты составит 56 000 грн.

Пенсионный фонд предоставил разъяснение о размере выплаты единовременного пособия потерпевшему от несчастного случая на производстве.

Размер единовременной помощи пострадавшему в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания определяется в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности, устанавливаемой медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), исходя из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату в случае если страховой случай наступил после 01.04.2024 и потеря трудоспособности составляет 100% - размер выплаты будет составлять 56 000 грн (8 000 х 7).

Если в ходе расследования несчастного случая установлено, что повреждение здоровья наступило не только по вине работодателя, но и в результате нарушения потерпевшим норм об охране труда, размер единовременной страховой выплаты уменьшается, но не более чем на 50%.

В случае, когда потерпевшему впервые установлен совокупный процент потери профессиональной трудоспособности по нескольким страховым случаям и по одному из них установлено, что повреждение здоровья наступило не только по причинам, зависящим от страхователя, но и вследствие нарушения потерпевшим законодательства об охране труда, тогда размер единовременная помощь рассчитывается по каждому страховому случаю и уменьшается в соответствии со страховым случаем, по которому установлена вина потерпевшего.

Если во время дальнейших обследований МСЭК установит потерпевшему высшую степень потери устойчивой профессиональной трудоспособности с учетом другой профессиональной болезни или иного увечья, связанного с исполнением трудовых обязанностей, единовременная страховая выплата определяется в соответствии с процентом, на который увеличена степень потери трудоспособности по сравнению с предыдущим. обследованием МСЭК, исходя из расчета семи минимальных заработных плат, установленных законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату.

Выплата единовременной помощи потерпевшему от несчастного случая на производстве осуществляется в соответствии со статьей 36 Закона Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и Порядка назначения, перечисления и осуществления страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 26.01.2024 № 4-1.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области разъяснило алгоритм действий работодателя при несчастном случае на производстве.

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