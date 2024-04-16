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У якому розмірі виплачують одноразову допомогу потерпілому від нещасного випадку на виробництві

07:59, 16 квітня 2024
Якщо страховий випадок настав після 1 квітня 2024 року та втрата працездатності становить 100%, — розмір виплати складатиме 56 000 грн.
У якому розмірі виплачують одноразову допомогу потерпілому від нещасного випадку на виробництві
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Пенсійний фонд надав роз’яснення щодо розміру виплати одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку на виробництві.

Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату (у разі якщо страховий випадок настав після 01.04.2024 та втрата працездатності становить 100%, – розмір виплати складатиме 56 000 грн (8 000 х 7).

Якщо під час розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується, але не більш як на 50%.

У разі коли потерпілому вперше встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за декількома страховими випадками та по одному з них встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим законодавства про охорону праці, тоді розмір одноразової допомоги розраховується за кожним страховим випадком та зменшується відповідно до страхового випадку, за яким установлено вину потерпілого.

Якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, одноразова страхова виплата визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Виплата одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку на виробництві здійснюється відповідно до статті 36 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 26.01.2024 № 4-1.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області роз’яснило алгоритм дій роботодавця при нещасному випадку на виробництві.

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