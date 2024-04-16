На Буковині жінка за 6000 фунтів стерлінгів обіцяла допомогти у незаконному переправленні через кордон: їй повідомили про підозру

Підозрювана долучилась до протиправної схеми переправлення чоловіків поза пунктами пропуску до Румунії.

На Буковині повідомлено про підозру жінці, яка 6 000 фунтів стерлінгів (близько 300 тисяч гривень) обіцяла допомогти у незаконному переправленні через держкордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 47-річній жительці села Остриця повідомлено про підозру за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювана долучилась до протиправної схеми переправлення чоловіків поза пунктами пропуску до Румунії. За 6 000 фунтів стерлінгів вона пообіцяла матері військовозобов’язаного переправити її сина за кордон.

Жінка співпрацювала з іншими організаторами незаконного переправлення (матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження) та домовилась з ними про свого «клієнта», якого разом з іншими чоловіками викрили прикордонники за 50 метрів від лінії розмежування держкордону.

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