За 3 місяці 2024 року ВРП розглянула 37 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

Загалом за цей період до ВРП надійшло 59 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

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До Вищої ради правосуддя упродовж січня – березня 2024 року надійшло 59 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП протягом трьох місяців 2024 року розглянула 37 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 21 повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 20 рішень про вжиття заходів реагування:

звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 16 повідомлень суддів, Рада ухвалила 8 рішень про затвердження 14 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

У ВРП додали, що ухвалили 2 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

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