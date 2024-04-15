В Одесі хочуть продовжити час продажу алкоголю

В Одесі час продажу алкоголю можуть збільшити на одну годину.

В Одесі планують подовжити до 23:00 час продажу алкоголю в магазинах та інших закладах харчування.

За словами міського голови Геннадія Труханова, щоб урівняти ситуацію та можливості бізнесу вирішили продовжити на годину час торгівлі алкоголем.

«Щоб урівняти можливості бізнесу та привести до всеукраїнських норм прийнято рішення дозволити торгувати спиртними напоями до 23:00. Це проєкт, який буде розглядатися і, я так вважаю, що підемо на зустріч бізнесу», — зазначив міський голова після спільної зустрічі з головою Одеської ОВА Олегом Кіпером та представниками бізнесу.

Нагадаємо, зараз в Одеській області алкоголь можна купити з 9:00 до 22:00.

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