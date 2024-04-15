В Одессе хотят продлить время продажи алкоголя

В Одессе время продажи алкоголя могут увеличить на один час.

В Одессе планируют продлить до 23:00 время продажи алкоголя в магазинах и других заведениях питания.

По словам городского головы Геннадия Труханова, чтобы уравнять ситуацию и возможности бизнеса решили продлить время торговли алкоголем.

«Чтобы уравнять возможности бизнеса и привести к всеукраинским нормам, принято решение разрешить торговать спиртными напитками до 23:00. Это проект, который будет рассматриваться, и я так считаю, что пойдем на встречу бизнеса», — отметил городской голова после совместной встречи с председателем Одесской ОВА Олегом Кипером и представителями бизнеса.

Напомним, сейчас в Одесской области алкоголь можно купить с 9:00 до 22:00.

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