На Франковщине бойцы ГСЧС спасли птенцов, которых потеряла мама-утка

Чрезвычайники спасли маленьких утят.

Источник фото: ГСЧС

В городе Калуш на Франковщине бойцы ГСЧС спасли утят, которых потеряла мама-утка. Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, около обеда 15 апреля в Службу спасения поступило сообщение, что в канализационном колодце на одной из улиц города находятся маленькие утята.

Прохожие рассказали, что мама-утка переводила утят и некоторые из них попали в ловушку.

Спасатели вытащили маленьких птенцов из колодца и отдали маме, которая тем временем неподалеку ждала на своих детей.

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