Сохраняется ли средний заработок за добровольцем ДФТГ: ответ Гоструда

В случае исполнения добровольцем обязанностей в добровольном формировании территориального общества (ДФТГ) в рабочее время, работодатель должен сохранять за ним не только место работы и должность, но и средний заработок.

Фото: slavutych.info

Государственная служба по труду в Винницкой области разъяснила, сохраняется ли средний заработок за добровольцем добровольного формирования территориального общества (ДФТГ).

При выполнении государственных или общественных обязанностей, если по действующему законодательству Украины эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Следовательно, в случае исполнения добровольцем обязанностей в ДФТГ в рабочее время, работодатель должен сохранять за ним не только место работы и должность, но и средний заработок.

Ранее в Пенсионном фонде привели нюансы расчета средней зарплаты для больничных демобилизованному работнику.

Добавим, как выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск мобилизованным работникам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.