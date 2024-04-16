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Сохраняется ли средний заработок за добровольцем ДФТГ: ответ Гоструда

07:19, 16 апреля 2024
В случае исполнения добровольцем обязанностей в добровольном формировании территориального общества (ДФТГ) в рабочее время, работодатель должен сохранять за ним не только место работы и должность, но и средний заработок.
Сохраняется ли средний заработок за добровольцем ДФТГ: ответ Гоструда
Фото: slavutych.info
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Государственная служба по труду в Винницкой области разъяснила, сохраняется ли средний заработок за добровольцем добровольного формирования территориального общества (ДФТГ).

При выполнении государственных или общественных обязанностей, если по действующему законодательству Украины эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Следовательно, в случае исполнения добровольцем обязанностей в ДФТГ в рабочее время, работодатель должен сохранять за ним не только место работы и должность, но и средний заработок.

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