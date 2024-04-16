Чи зберігається середній заробіток за добровольцем ДФТГ: відповідь Держпраці

У разі виконання добровольцем обов’язків у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТГ) в робочий час, роботодавець повинен зберігати за ним не тільки місце роботи і посаду, а й середній заробіток.

Фото: slavutych.info

Державна служба з питань праці у Вінницькій області роз’яснила, чи зберігається середній заробіток за добровольцем добровільного формування територіальної громади (ДФТГ).

На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Отже, у разі виконання добровольцем обов’язків у ДФТГ в робочий час, роботодавець повинен зберігати за ним не тільки місце роботи і посаду, а й середній заробіток.

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