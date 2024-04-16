На Франківщині бійці ДСНС врятували пташенят, яких загубила мама-качка

Надзвичайники врятували маленьких каченят.

Джерело фото: ДСНС

У місті Калуш на Франківщині бійці ДСНС врятували каченят, яких загубила мама-качка. Як розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, близько обіду 15 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в каналізаційному колодязі на одній із вулиць міста на знаходяться маленькі каченята.

Перехожі розповіли, що мама-качка переводила каченят і декотрі з них потрапили в пастку.

Рятувальники витягнули маленьких пташенят із колодязя та віддали мамі, яка тим часом неподалік чекала на своїх діток.

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