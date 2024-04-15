За 3 месяца 2024 года ВСП рассмотрел 37 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

Всего за этот период в ВСП поступило 59 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия.

В Высший совет правосудия в течение января - марта 2024 поступило 59 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

С учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП в течение трех месяцев 2024 года рассмотрел 37 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 21 сообщения о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 20 решений о принятии мер реагирования:

обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

внесение в соответствующие органы или должностные лица представление об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 16 сообщений судей, Совет принял 8 решений об утверждении 14 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

В ВСП добавили, что приняли 2 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

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