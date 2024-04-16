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На Буковине женщина за 6000 фунтов стерлингов обещала помочь в незаконной переправке через границу: ей сообщили о подозрении

07:38, 16 апреля 2024
Подозреваемая присоединилась к противоправной схеме переправки мужчин вне пунктов пропуска в Румынию.
На Буковине женщина за 6000 фунтов стерлингов обещала помочь в незаконной переправке через границу: ей сообщили о подозрении
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На Буковине сообщается о подозрении женщине, которая 6 000 фунтов стерлингов (около 300 тысяч гривен) обещала помочь в незаконной переправке через госграницу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры 47-летней жительнице села Острица поставлено в известность о подозрении по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая присоединилась к противоправной схеме переправки мужчин вне пунктов пропуска в Румынию. За 6000 фунтов стерлингов она пообещала матери военнообязанного переправить ее сына за границу.

Женщина сотрудничала с другими организаторами незаконной переправки (материалы по которым выделено в отдельное производство) и договорилась с ними о своем «клиенте», которого вместе с другими мужчинами разоблачили пограничники в 50 метрах от линии разграничения госграницы.

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