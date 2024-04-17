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У НБУ заявили, що криптовалюта в Україні має регулюватися за нормами ЄС

10:53, 17 квітня 2024
У Нацбанку вважають, що українське законодавство має бути адаптоване до норм MiCA.
У НБУ заявили, що криптовалюта в Україні має регулюватися за нормами ЄС
dostyp.com.ua
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Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів, передає пресслужба НБУ.

За її словами, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA).

«З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом», - заявила Рожкова під час зустрічі Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи (FSB Regional Consultative Group for Europe), до складу якої входить Україна.

MiCA (Markets in Crypto Assets) - це документ, який регулює криптовалюти в Євросоюзі. До нього увійшли правила, які поширюються на емітентів незабезпечених цифрових активів та стейблкоїнів, торгові та кастодіальні платформи.

Документ спрямований на захист інвесторів та споживачів у 27 країнах ЄС, а також на створення прозорості та стабільності у криптоіндустрії. MiCA передбачає єдиний підхід до регулювання цифрових активів, що спростить взаємодію профільних компаній із наглядовими відомствами та знизить адміністративні витрати учасників ринку.

MiCA також передбачає суворі правила, спрямовані на захист інвесторів та споживачів, включаючи розкриття інформації та дотримання AML/CFT-стандартів, а також передбачає більш жорсткі вимоги до стейблкоїнів, які мають бути підтримані окремим резервом активів.

Раніше ми писали, що в Україні готуватимуть правову базу для оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів.

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