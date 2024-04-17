В НБУ заявили, что криптовалюта в Украине должна регулироваться по нормам ЕС

В Нацбанке считают, что украинское законодательство должно быть адаптировано к нормам MiCA.

Фото: dostyp.com.ua

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина как кандидат в члены ЕС планирует одобрить европейские нормы по регулированию криптоактивных рынков для защиты потребителей, передает пресс-служба НБУ.

По ее словам, криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA).

«Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно адаптироваться к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы», - заявила Рожкова во время встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.

MiCA (Markets in Crypto Assets) — это документ, регулирующий криптовалюты в Евросоюзе. В него вошли правила, которые распространяются на эмитентов необеспеченных цифровых активов и стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.

Документ направлен на защиту инвесторов и потребителей в 27 странах ЕС, а также на создание прозрачности и стабильности в криптоиндустрии. MiCA предусматривает единый подход к регулированию цифровых активов, что упростит взаимодействие профильных компаний с надзорными ведомствами и снизит административные издержки участников рынка.

MiCA также предусматривает строгие правила, направленные на защиту инвесторов и потребителей, включая раскрытие информации и соблюдение AML/CFT-стандартов, а также предусматривает более жесткие требования к стейблкоинам, которые должны быть поддержаны отдельным резервом активов.

Ранее сообщалось, что в Украине будут готовить правовую базу для налогообложения криптовалюты и других виртуальных активов.

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