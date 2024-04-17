Практика судов
  1. В Украине

В НБУ заявили, что криптовалюта в Украине должна регулироваться по нормам ЕС

10:53, 17 апреля 2024
В Нацбанке считают, что украинское законодательство должно быть адаптировано к нормам MiCA.
В НБУ заявили, что криптовалюта в Украине должна регулироваться по нормам ЕС
Фото: dostyp.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина как кандидат в члены ЕС планирует одобрить европейские нормы по регулированию криптоактивных рынков для защиты потребителей, передает пресс-служба НБУ.

По ее словам, криптоиндустрия, оказывающая все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA).

«Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно адаптироваться к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы», - заявила Рожкова во время встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.

MiCA (Markets in Crypto Assets) — это документ, регулирующий криптовалюты в Евросоюзе. В него вошли правила, которые распространяются на эмитентов необеспеченных цифровых активов и стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.

Документ направлен на защиту инвесторов и потребителей в 27 странах ЕС, а также на создание прозрачности и стабильности в криптоиндустрии. MiCA предусматривает единый подход к регулированию цифровых активов, что упростит взаимодействие профильных компаний с надзорными ведомствами и снизит административные издержки участников рынка.

MiCA также предусматривает строгие правила, направленные на защиту инвесторов и потребителей, включая раскрытие информации и соблюдение AML/CFT-стандартов, а также предусматривает более жесткие требования к стейблкоинам, которые должны быть поддержаны отдельным резервом активов.

Ранее сообщалось, что в Украине будут готовить правовую базу для налогообложения криптовалюты и других виртуальных активов. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных

Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая, соответственно, начнется отсчет срока для уточнения данных военнообязанными – какая ответственность за неуточнение данных и сможет ли полиция принудительно доставлять в ТЦК.

Будут ли электронные повестки – какой ответ на этот вопрос дает финальный текст закона о мобилизации

Закон об усилении мобилизации разрешает ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Банальные ошибки, непонимание требований законодательства, неубедительные объяснения: почему кандидатов на должности судей снова стало меньше

«Судебно-юридическая газета» продолжает рассказывать, как и почему кандидаты на должности судей местных судов продолжают упускать возможность стать судьями.

Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Непригодные к военной службе и лица, достигшие предельного возраста, должны иметь военно-учетный документ

Принятый закон предусматривает, что военно-учетный документ не изымается у лиц, достигших предельного возраста пребывания в запасе, и у лиц, признанных непригодными.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду