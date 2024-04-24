Практика судів
  1. В Україні

Мстив за судимість: в Одесі рецидивіст наводив ракети на будівлі СБУ та «полював» на ППО

17:35, 24 квітня 2024
Зловмисник передавав фсб дані про ППО, координати будівель СБУ та прокуратури.
Мстив за судимість: в Одесі рецидивіст наводив ракети на будівлі СБУ та «полював» на ППО
Фото: Одеська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі затримали раніше судимого чоловіка, який працював навідником у російських спецслужб. Він збирав інформацію про будівлі СБУ та місцевої прокуратури, щоб помститися за попередню судимість, повідомляє Служба безпеки України.

Раніше за публічні заклики до зміни меж кордону України суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю.

Як повідомляє СБУ, він «заліг на дно», але навесні 2023 року продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали.

Таким чином його помітила фсб рф, яка завербувала його для коригування атак по Одесі.

Його завданням став пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО.

За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників.

Отриманий «звіт» направляв до фсб через месенджер. За сприяння окупантам рецидивіст отримував гроші на власну банківську картку.

Серед координатів, які він передавав рф, було також декілька будівель СБУ та прокуратури.

Сам одесит визнав, що очікував ліквідації слідчих СБУ та прокуратури, які займалися його справою про антиукраїнські вислови.

Йому повідомили про підозру у державній зраді, наразі чоловік під вартою. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Павло Дуров заявив, що виконає вимоги стосовно обмеження Telegram-каналів для аудиторії з України

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження щодо телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Як звільняти державних службовців, призначених на час дії воєнного стану: роз’яснення НАДС

Звільнити державного службовця у період дії воєнного стану можна за ініціативою суб’єкта призначення або за угодою сторін.

Президент США та Уряд України укладуть угоду про повернення частини економічної допомоги

Йдеться про Угоду щодо умов повернення коштів, які надаються для підтримки бюджету України – але цю заборгованість Україні можуть пробачити.

Єврокомісія про зупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном: «Не нам коментувати рішення українського уряду»

«Не нам коментувати рішення українського уряду» – зазначили у Єврокомісії з приводу введених обмежень на консульські послуги для українських чоловіків за кордоном.

Вищий антикорупційний суд буде розглядати справи одноособово, але не всі – Верховна Рада прийняла закон

Змінами до КПК передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється ВАКС колегіально у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого у справах про топ-корупцію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео