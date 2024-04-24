Мстив за судимість: в Одесі рецидивіст наводив ракети на будівлі СБУ та «полював» на ППО

Зловмисник передавав фсб дані про ППО, координати будівель СБУ та прокуратури.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали раніше судимого чоловіка, який працював навідником у російських спецслужб. Він збирав інформацію про будівлі СБУ та місцевої прокуратури, щоб помститися за попередню судимість, повідомляє Служба безпеки України.

Раніше за публічні заклики до зміни меж кордону України суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю.

Як повідомляє СБУ, він «заліг на дно», але навесні 2023 року продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали.



Таким чином його помітила фсб рф, яка завербувала його для коригування атак по Одесі.

Його завданням став пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО.

За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників.

Отриманий «звіт» направляв до фсб через месенджер. За сприяння окупантам рецидивіст отримував гроші на власну банківську картку.

Серед координатів, які він передавав рф, було також декілька будівель СБУ та прокуратури.



Сам одесит визнав, що очікував ліквідації слідчих СБУ та прокуратури, які займалися його справою про антиукраїнські вислови.



Йому повідомили про підозру у державній зраді, наразі чоловік під вартою.

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