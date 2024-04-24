Мстил за судимость: в Одессе рецидивист наводил ракеты на здания СБУ и «охотился» на ПВО

В Одессе задержан ранее судимый мужчина, который работал наводчиком у российских спецслужб. Он собирал информацию о зданиях СБУ и местной прокуратуры, чтобы отомстить за предыдущую судимость, сообщает Служба безопасности Украины.
Ранее публичных призывов к изменению границ Украины суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу.
Как сообщает СБУ, он «залег на дно», но весной 2023 года продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы.
Таким образом его заметила фсб рф, которая завербовала его для корректировки атак по Одессе.
Его задачей стал поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.
По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию, агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.
Полученный «отчет» направлял в фсб через мессенджер. За содействие оккупантам рецидивист получал деньги на собственную банковскую карту.
Среди координат, которые он передавал рф, было также несколько зданий СБУ и прокуратуры.
Сам одессит признал, что ожидал ликвидации следователей СБУ и прокуратуры, занимавшихся его делом об антиукраинских высказываниях.
Ему сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас мужчина под стражей.
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