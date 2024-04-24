Мстил за судимость: в Одессе рецидивист наводил ракеты на здания СБУ и «охотился» на ПВО

Злоумышленник передавал фсб данные о ПВО, координаты зданий СБУ и прокуратуры.

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В Одессе задержан ранее судимый мужчина, который работал наводчиком у российских спецслужб. Он собирал информацию о зданиях СБУ и местной прокуратуры, чтобы отомстить за предыдущую судимость, сообщает Служба безопасности Украины.

Ранее публичных призывов к изменению границ Украины суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу.

Как сообщает СБУ, он «залег на дно», но весной 2023 года продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы.

Таким образом его заметила фсб рф, которая завербовала его для корректировки атак по Одессе.

Его задачей стал поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.

По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию, агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников.

Полученный «отчет» направлял в фсб через мессенджер. За содействие оккупантам рецидивист получал деньги на собственную банковскую карту.

Среди координат, которые он передавал рф, было также несколько зданий СБУ и прокуратуры.

Сам одессит признал, что ожидал ликвидации следователей СБУ и прокуратуры, занимавшихся его делом об антиукраинских высказываниях.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, сейчас мужчина под стражей.

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