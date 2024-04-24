Рада увеличила численность пограничной службы на 15 тысяч человек

Общая численность Государственной пограничной службы Украины составит до 75 000 человек.

В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №11091, увеличивающий численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч – до 75 тысяч. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

«За» отдали свои голоса 327 нардепов.

Таким образом, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих.

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