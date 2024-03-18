Кабмин внес в Раду законопроект об увеличении Госпогранслужбы на 15 тысяч военнослужащих

Правительство предлагает Верховной Раде увеличить на 15 тысяч военнослужащих общую численность Государственной пограничной службы.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о Госпогранслужбе и увеличение количества пограничников на 15 000 военнослужащих.

Карточка законопроекта опубликована на сайте парламента. В настоящее время полный текст этого законопроекта отсутствует. Инициатором законопроекта №11091 выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Украины Тарас Мельничук, законопроектом предусмотрено увеличение на 15 000 военнослужащих общей численности Госпогранслужбы. Соответствующее решение, по его словам, необходимо принять с учетом необходимости наращивания боевых резервов ГПСУ в составе Сил обороны и обеспечения готовности в послевоенный период взять под контроль границу и адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

\Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.