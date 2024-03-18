Кабмін вніс до Ради законопроєкт про збільшення Держприкордонслужби на 15 тисяч військовослужбовців

Уряд пропонує Верховній Раді збільшити на 15 тисяч військовослужбовців загальну чисельність Державної прикордонної служби.

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про Держприкордонслужбу та збільшення кількості прикордонників на 15 000 військовослужбовців.

Картку законопроєкту опубліковано на сайті парламенту. Наразі повний текст цього законопроєкту відсутній. Ініціатором законопроєкту №11091 виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук, законопроєктом передбачено збільшення на 15 000 військовослужбовців загальної чисельності Держприкордонслужби. Відповідне рішення, за його словами, необхідно ухвалити з огляду на необхідність нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності в післявоєнний період взяти під контроль кордон та адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

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