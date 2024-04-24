Рада збільшила чисельність прикордонної служби на 15 тисяч військовослужбовців

Загальна чисельність Державної прикордонної служби України становитиме до 75 000 осіб.

У середу, 24 квітня, Верховна Рада ухвалила у цілому урядовий законопроект №11091, який збільшує чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч - до 75 тисяч. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

«За» віддали свої голоси 327 нардепів.

Таким чином, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців.

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