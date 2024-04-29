В Одесі власник історичного будинку Гоголя хотів переробити його під готель

Власнику будинку Гоголя за самовільні дії загрожує штраф у понад 2 мільйони гривень.

Джерело фото: Facebook / Олександр Авдєєв

В Одесі власник будинку на вулиці Гоголя, 11, який є історичною пам'яткою архітектури, намагався переобладнати будівлю під готельні потреби, виконуючи роботи без необхідних дозволів. За це йому загрожує штраф у розмірі 2 мільйони 720 тисяч 700 гривень. Про це повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

За словами посадовця, на фасадній стіні будинку, зі сторони внутрішнього двору, був добудований додатковий поверх без необхідних дозвільних документів. Ці роботи виконувалися під виглядом протиаварійних заходів.

«Під виглядом протиаварійних робіт фактично виконуються будівельні роботи з реконструкції та пристосування житлового будинку під готель без проєктної та дозвільної документації. Відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» сума штрафних санкцій складає 2 млн 720 тис. 700 грн», - зазначив Авдєєв.

У зв'язку з цим міська рада звернулася до Державної інспекції архітектури та містобудування України з проханням провести перевірку.

Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради прийняв рішення про доцільність проведення позапланової перевірки. Це є першим таким випадком за останні роки.

Під час перевірки виявлено, що на фасадній стіні будинку самовільно був добудований додатковий поверх, а також замовник будівництва не надав дозвільних документів.

Будинок на вулиці Гоголя, 11, був споруджений у 1846-1849 роках за проєктом архітекторів Даллаква К.Й. та Шашіна О.С. Це історична пам'ятка архітектури, занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Замовником будівництва є ТОВ «Хілс Інвест», а клас наслідків визначено як СС3.

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