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В Одессе владелец исторического дома Гоголя хотел переделать его под отель

18:15, 29 апреля 2024
Владельцу дома Гоголя за самовольные действия грозит штраф в более чем 2 миллиона гривен.
В Одессе владелец исторического дома Гоголя хотел переделать его под отель
Источник фото: Facebook / Александр Авдеев
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В Одессе владелец дома на улице Гоголя, 11, который является историческим памятником архитектуры, пытался переоборудовать здание под гостиничные нужды, выполняя работы без необходимых разрешений. За это ему грозит штраф в размере 2 миллиона 720 тысяч 700 гривен. Об этом сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

По словам чиновника, на фасадной стене дома, со стороны внутреннего двора, был достроен дополнительный этаж без необходимых разрешительных документов. Эти работы выполнялись под видом противоаварийных мероприятий.

«Под видом противоаварийных работ фактически выполняются строительные работы по реконструкции и приспособлению жилого дома под гостиницу без проектной и разрешительной документации. В соответствии с Законом Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности» сумма штрафных санкций составляет 2 млн 720 тыс. 700 грн", - отметил Авдеев.

В связи с этим городской совет обратился в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины с просьбой провести проверку.

Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета принял решение о целесообразности проведения внеплановой проверки. Это является первым таким случаем за последние годы.

В ходе проверки выявлено, что на фасадной стене дома самовольно был достроен дополнительный этаж, а также заказчик строительства не предоставил разрешительных документов.

Дом на улице Гоголя, 11, был построен в 1846-1849 годах по проекту архитекторов Даллаква К.И. и Шашина А.С. Это исторический памятник архитектуры, занесенный в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Заказчиком строительства является ООО «Хилс Инвест», а класс последствий определен как СС3.

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