У Рівному плита балкона ледь не обвалилася на аптеку внизу, фото та відео

На 8-му поверсі багатоквартирного будинку частково обірвалась залізобетонна плита балкона та загрожувала падінням на аптеку.

В Рівному попередили падіння залізобетонної плити балкона багатоквартирного будинку на аптеку.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області, на спецлінію звернулися небайдужі громадяни. Вони розповіли, що на 8-му поверсі житлового багатоквартирного 9-поверхового будинку частково обірвалась залізобетонна плита балкона та загрожує падінням на розташовану внизу аптеку.

Рятувальники-верхолази за допомогою спецобладнання закріпили плиту, зрізали її металеві конструкції та за допомогою спеціального автокрана обережно опустили донизу.

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