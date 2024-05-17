При відключеннях світла мають працювати ліфти і подача води, — Кабмін дав доручення

Денис Шмигаль наголосив, що має бути забезпечено роботу ліфтів та помп для водопостачання на верхні поверхи.

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Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях», - сказав очільник уряду.

За його словами, один з ключових елементів посилення енергетичної стійкості - це енергоефективність.

Шмигаль додав, ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.

«Важливо, що це гранти в розмірі до 2 млн гривень. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси», — наголосив прем’єр.

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