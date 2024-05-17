При отключениях света должны работать лифты и подача воды, — Кабмин дал поручение

Денис Шмыгаль подчеркнул, что должна быть обеспечена работа лифтов и помп для водоснабжения на верхние этажи.

Кабинет Министров поручил Министерству инфраструктуры и Фонда энергоэффективности вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости общин и отдельных многоквартирных домов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Должна быть обеспечена работа лифтов, помп для водоснабжения на верхние этажи. Отдельная работа по генераторам и солнечным панелям», - сказал глава правительства.

По его словам, один из ключевых элементов усиления энергетической устойчивости – это энергоэффективность.

Шмыгаль добавил, что ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления.

«Важно, что это гранты в размере до 2 млн. гривен. То есть государство дает средства, чтобы люди улучшали условия своего энергообеспечения. Местные власти должны также активно включаться во все эти процессы», — подчеркнул премьер.

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