Укренерго прогнозує збільшення дефіциту в енергосистемі: як вимикатимуть світло 4 червня

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж усієї доби. Діятимуть ліміти на споживання для кожної області. Про це повідомила пресслужба НЕК Укренерго.

Зазначається, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

В ДТЕК зазначили, що у Києві та Київській, Одеські, Донецькій областях за вказівкою "Укренерго" завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.

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