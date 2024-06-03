Укрэнерго прогнозирует увеличение дефицита в энергосистеме: как выключать свет 4 июня

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Будут действовать лимиты на потребление для каждой области. Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. При превышении лимитов облэнерго будут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

В ДТЭК отметили, что в Киеве и Киевской, Одесской, Донецкой областях по указанию "Укрэнерго" завтра на протяжении всех суток будут действовать графики отключений.

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