В Хмельницком сократят количество троллейбусов из-за проблем с электричеством

Хмельницкие троллейбусы не будут курсировать во второй половине дня.

В Хмельницком из-за проблем со светом решили сократить количество троллейбусов. Во второй половине дня не будут выходить на маршруты троллейбусы.

Как сообщили в коммунальном предприятии "Электротранс", это связано с плановым отключением трансформаторных подстанций предприятия и отсутствием тока в контактной сети.

Электротранспорт не будет курсировать с 15:00 до 18:00.

В Хмельницком горсовете уточнили, что изменения касаются следующих маршрутов.

№3, 13, 15, 18 и 56 (на каждом из маршрутов будет меньше на 1 транспортное средство в две смены);

№19, 20 временно не будут функционировать.

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