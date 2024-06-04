У Хмельницькому скоротять кількість тролейбусів через проблеми з електрикою

У Хмельницькому через проблеми зі світлом вирішили скоротити кількість тролейбусів. У другій половині дня не будуть виходити на маршрути тролейбуси.
Як повідомили у комунальному підприємстві «Електротранс», це пов'язано з плановим відключенням трансформаторних підстанцій підприємства та відсутністю струму у контактній мережі.
Електротранспорт не курсуватиме з 15:00 до 18:00.
У Хмельницькій міськраді уточнили, що зміни стосуються наступних маршрутів.
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