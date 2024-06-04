У Хмельницькому скоротять кількість тролейбусів через проблеми з електрикою

Хмельницькі тролейбуси не курсуватимуть у другій половині дня.

У Хмельницькому через проблеми зі світлом вирішили скоротити кількість тролейбусів. У другій половині дня не будуть виходити на маршрути тролейбуси.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Електротранс», це пов'язано з плановим відключенням трансформаторних підстанцій підприємства та відсутністю струму у контактній мережі.

Електротранспорт не курсуватиме з 15:00 до 18:00.

У Хмельницькій міськраді уточнили, що зміни стосуються наступних маршрутів.

№ 3, 13, 15, 18 та 56 (на кожному з маршрутів буде менше на 1 транспортний засіб у дві зміни);

№19, 20 тимчасово не функціонуватимуть.

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