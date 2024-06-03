Діяли в рамках закону: у Київському ТЦК прокоментували конфлікт з військовими та жінками біля метро «Деміївська»

У ТЦК розповіли, що один із чоловіків намагався чинити опір під час перевірки документів, а при спробі затримання громадяни почали заважати правоохоронцям та військкомам.

У понеділок, 3 червня, у Телеграм-каналах поширювалося відео конфлікту цивільних з ТЦК біля метро "Деміївська" у Києві. Там жінки "відбили" чоловіка від працівників ТЦК. Той втік, а конфлікт між жінкою та військовим продовжився.

У Київському ТЦК відрегували на ситуацію.

Як повідомляється, співробітники ТЦК разом з поліцією затримували ухилянта, але цивільні почали чинити опір. Врешті, чоловік зміг втекти.

Під час цього працівник ТЦК, який повернувся з зони бойових дій, намагався вдарити цивільну особу, яка заважала затриманню.

“З приводу цього вже ведеться службове розслідування. Співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону”, - йдеться у повідомленні.

На відео присутня нецензурна лексика, 18+

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