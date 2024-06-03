Действовали в рамках закона: в Киевском ТЦК прокомментировали конфликт с военными и женщинами возле метро «Демиевская»

В ТЦК рассказали, что один из мужчин пытался сопротивляться во время проверки документов, а при попытке задержания граждане начали мешать правоохранителям и военкомам.

В понедельник, 3 июня, в Телеграм-каналах распространялось видео конфликта гражданских с ТЦК возле метро "Демиевская" в Киеве. Там женщины "отбили" мужчину от работников ТЦК. Тот скрылся, а конфликт между женщиной и военным продолжился.

В Киевском ТЦК отреагировали на ситуацию.

Как сообщается, сотрудники ТЦК вместе с полицией задерживали уклониста, но гражданские начали сопротивляться. В конце концов мужчина смог убежать.

Во время этого работник ТЦК, вернувшийся из зоны боевых действий, пытался ударить гражданское лицо, которая мешала задержанию.

“По этому поводу уже ведется служебное расследование. Сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона», – говорится в сообщении.

На видео присутствует нецензурная лексика, 18+

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