Стало известно, кто представит США на Глобальном саммите мира

США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будет представлять вице-президент Камала Харрис. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В ходе саммита Харрис подчеркнет приверженность администрации президента США поддержанию усилий Украины по обеспечению справедливого и крепкого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.
В состав американской делегации также войдет советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня.
Владимир Зеленский обращался к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.
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