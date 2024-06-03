Стало известно, кто представит США на Глобальном саммите мира

США на Саммите мира будет представлять вице-президент Камала Харрис — Белый дом.

США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будет представлять вице-президент Камала Харрис. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В ходе саммита Харрис подчеркнет приверженность администрации президента США поддержанию усилий Украины по обеспечению справедливого и крепкого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

В состав американской делегации также войдет советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Владимир Зеленский обращался к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

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