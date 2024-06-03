Стало відомо, хто представить США на Глобальному саміті миру

США на Саміті миру представлятиме віце-президентка Камала Харріс, — Білий дім.

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США на Глобальному саміті миру у Швейцарії представлятиме віце-президентка Камала Харріс. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Під час саміту Харріс підкреслить відданість адміністрації президента США підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та міцного миру, заснованого на суверенітеті та територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН.

До складу американської делегації також увійде радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройдет у Швейцарії 15–16 червня.

Володимир Зеленський звертався до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

Більше 100 країн підтвердили участь у Саміті миру.

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