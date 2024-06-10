На Закарпатті вантажівка прорвала кордон: в Угорщині затримали 32 людей

Вантажний автомобіль ГАЗ-66 незаконно перетнув кордон, виїхавши до сусідньої країни.

Фото: Віталій Глагола

На Закарпатті стався прорив кордону України з Угорщиною. Вантажний автомобіль ГАЗ-66 незаконно перетнув кордон, виїхавши до сусідньої країни. Угорські прикордонники знайшли автівку та затримали 32 громадян України. Інформацію підтвердила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова в коментарі hromadske.

Інцидент стався вдень 9 червня. Вказано, що фігуранти «тараном їхали» через ділянку на кордоні, у полі.

Речниця не уточнила, про яку країну йдеться, однак журналіст Віталій Глагола зазначив, що невідомі прорвалися в Угорщину. За його даними, подія сталася в районі 225-го прикордонного знаку — на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань».

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що щодо незаконного перетину кордону групою осіб з залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону наразі проводиться вся необхідна перевірка.

«Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. У ході перевірки також не встановлено приналежність автомобіля до військових формувань», – сказав Демченко.

Надалі суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України.

«Окрім цього прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи», – пояснив Демченко.

Речник Держприкордонслужби також наголосив, що протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.