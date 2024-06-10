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На Закарпатье грузовик прорвал границу: в Венгрии задержали 32 человека

11:39, 10 июня 2024
Грузовой автомобиль ГАЗ-66 незаконно пересек границу, выехав в соседнюю страну.
На Закарпатье грузовик прорвал границу: в Венгрии задержали 32 человека
Фото: Виталий Глагола
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На Закарпатье произошел прорыв границы Украины с Венгрией. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 незаконно пересек границу, выехав в соседнюю страну. Венгерские пограничники обнаружили автомобиль и задержали 32 граждан Украины. Информацию подтвердила спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в комментарии hromadske.

Инцидент произошел днем ​​9 июня. Указано, что фигуранты тараном ехали через участок на границе, в поле.

Спикер не уточнила, о какой стране идет речь, однако журналист Виталий Глагола отметил, что неизвестные прорвались в Венгрию. По его данным, событие произошло в районе 225-го пограничного знака – на участке «Косино» и «Большая Бойгань».

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда проводится вся необходимая проверка.

«Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В ходе проверки также не установлена ​​принадлежность автомобиля к военным формированиям», – сказал Демченко.

В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

«Кроме этого пограничники Украины задержали нескольких лиц, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия», – объяснил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы также подчеркнул, что противоправные элементы не оставляют попыток незаконного перемещения лиц через границу. Сами же нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств.

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