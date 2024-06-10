12 000 доларів вирішення питання про встановлення 3 групи інвалідності: киянину повідомлено про підозру

Чоловік запевнив, що в одній МСЕК Києва в нього є «свої люди», з якими він може домовитись про призначення групи інвалідності.

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У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який пообіцяв військовозобов’язаному за 12 тисяч доларів домовитись з членами МСЕК про встановлення 3 групи інвалідності. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що чоловік обіцяв залагодити питання за 12 000 доларів. Під час першої зустрічі підозрюваний детально пояснив процедуру оформлення інвалідності та запевнив, що в одній з медико-соціальних експертних комісій міста Києва в нього є «свої люди», з якими він може домовитись про призначення групи інвалідності.

В ході наступних двох зустрічей підозрюваний отримав від жителя міста Києва частину коштів – 5 000 доларів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у пропозиції та обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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